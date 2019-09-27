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13:36   27 Сентября 2019
Россия

Таллин получил в подарок от Петербурга игровую площадку для детей

Таллин получил в подарок от Петербурга игровую площадку для детей

Детскую площадку, подаренную Санкт-Петербургом, открыли в таллинском парке Паэ, сообщили в мэрии столицы Эстонии 27 сентября.

Событие состоялось в рамках «Петербургских встреч в Таллине», которы проходят с 26 по 28 сентября. На событии присутствовала делегация из Северной столицы России во главе с вице-губернатором Владимиром Княгининым и таллинский мэр Михаил Кылварт.

«Мы очень благодарны нашим соседям из Санкт-Петербурга за то, что они решили таким образом отметить 800-летие первого официального упоминания нашего города [в письменных источниках]», — сказал глава эстонской столицы.

Он выразил уверенность, что презент не только понравится горожанам, но и «станет лучшим сувениром из города на Неве».

В 1999 году руководства Петербурга и Таллина утвердили протокол по сотрудничеству. Теперь ежегодно и попеременно в Таллине проходят дни Петербурга и наоборот. Исключением стал 2000 год, тогда мероприятия перенесли на год.

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Автор: Анна Манц
#эстония #петербург #подарок #таллин #детская площадка

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