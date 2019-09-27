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12:58   27 Сентября 2019
Россия

Минобороны сообщило о первом полете тяжелого ударного беспилотника «Охотник» и Су-57

Минобороны сообщило о первом полете тяжелого ударного беспилотника «Охотник» и Су-57

Новейший российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» впервые совершил полет в паре с новейшим многофункциональным истребителем Су-57.

Об этом в пятницу сообщает Министерство обороны России.

В марте текущего года глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на заседании Комитета Госдумы по обороне сообщил, что до конца года в российскую армию впервые поступят новейшие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности.

Затем в мае Шойгу сообщил, что к ноябрю Минобороны получит первый серийный истребитель Су-57.

Как сообщали российские СМИ, первый серийный Су-57 поступит в Военно-космические силы РФ (ВКС) до ноября 2019 года, второй – в 2020 году. При этом более точные даты не назывались.

Контракт на поставку ВКС первых многофункциональных истребителей из установочной партии по одному Су-57 в год в течение 2019 и 200 годов был заключено в 2018 году. Как отмечается, всего в ближайшее время по двум контрактам ВКС России должны получить 15 серийных истребителей пятого поколения.

Сборкой первых самолетов уже занимается авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.

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Автор: Александр Люблинский
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