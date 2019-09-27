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13:06   27 Сентября 2019
Россия

Президент Филиппин Дутерте посетит Россию с 1 по 5 октября

Президент Филиппин Дутерте посетит Россию с 1 по 5 октября

Представитель МИД Филиппин Амелита Акино сообщила, что президент страны Родриго Дутерте прибудет в Россию с официальным визитом с 1 по 5 октября.

«По приглашению [российского] президента Владимира Путина президент Родриго Дутерте примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи. Президент [Дутерте] совершит визит в Россию с 1 по 5 октября», — заявила Акино на брифинге для прессы на тему поездки филиппинского лидера.

Это будет второй приезд Дутерте в Россию. Предыдущую поездку двухлетней давности пришлось прервать из-за критической ситуации на острове Минданао, где властями Филиппин было введено военное положение после столкновений армии и боевиков запрещенной в РФ террористической организации «ИГ»*.

«Несмотря на то, что поездка была короткой, она послужила импульсом для укрепления и расширения связей между Филиппинами и Россией», — прокомментировала Акино предыдущий визит Дутерте в Москву.

Президент Филиппин Дутерте посетит Россию с 1 по 5 октября

Дутерте вместе с президентом РФ Владимиром Путиным выступит на пленарном заседании Валдайского клуба и примет участие в российско-филиппинском бизнес-форуме в Москве. Акино отметила и культурную программу визита Дутерте: филипиннские танцоры и певцы продемонстрируют россиянам богатство филиппинской культуры. В финале своего пребывания в РФ, глава Филиппин планирует встречу с филиппинской общиной.

13 сентября Дутерте разрешил гражданам Филиппин стрелять в коррумпированных чиновников, предупредив, что убивать их не надо. Напомним, в 2016 году Дутерте развязал борьбу с наркоторговлей в стране: по информации местной полиции, в ходе этой антинаркотической кампании было убито порядка 5000 человек.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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