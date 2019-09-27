Песков напомнил, что прямое авиасообщение с Грузией прерывалось не навсегда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на то, что со временем будут созданы необходимые для возобновления авиасообщения с Грузией условия.

Об этом официальный представитель российского лидера заявил в пятницу, комментируя по просьбе журналистов высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за возобновление прямого авиасообщения с Грузией.

«Авиасообщение закрывалось не навсегда. Мы надеемся, что в свое время будут созданы условия необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения с Грузией», - заявил в ответ Песков, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

Напомним: ранее глава МИД РФ на полях Генеральной Ассамблее ООН заявил, что считает восстановление прерванного в июле текущего года прямого авиасообщения с Грузией было бы правильным решением.