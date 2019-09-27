Песков заявил, что инциденты с браконьерами не повлияют на отношения РФ и КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инциденты с задержанием северокорейских рыбаков-браконьеров в Приамурье не скажутся на отношениях РФ и КНДР, но требуют энергичных мер. Об этом пишет ФАН в пятницу, 27 сентября.

«Известно, что очень много браконьеров из КНДР пересекает границу, осуществляет незаконный лов в российских территориальных водах. Нужны энергичные меры, чтобы навести порядок», — заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что российские пограничники задержали три шхуны и нескольких мотоботов с 262 браконьерами из КНДР в исключительной экономической зоне РФ в Приморье. Их доставили в приморский город-порт Находка, незаконный улов изъяли.

На вопрос журналистов, скажется ли такая ситуация на взаимоотношениях с Северной Кореей, Песков ответил, что он «никоим образом».

Ранее в сентябре в том же районе другие браконьеры из КНДР при задержании напали на российских пограничников. Они ранили четырех россиян, в одного выстрелили из огнестрельного оружия. Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов.

После инцидента в МИД России вызывался временный поверенный в делах КНДР в РФ.