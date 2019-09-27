Песков подчеркнул, что запрет курения на балконах носит противопожарный характер

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новый запрет на курение на балконах, который вступит в силу с 1 октября, сообщило «Федеральное агентство новостей» 27 сентября

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям которые помогают спасать человеческие жизни», — отметил он.

Неаккуратное употребление табака в более половины случаях становится причиной пожаров на балконах, в Кремле об этом знают. Новый закон оправдывает «любая спасенная жизнь», подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ряд экспертов указывает, что мера на самом деле направлена на то, чтобы людям не мешал табачный дым. Однако Песков категорически не согласен с таким мнением. Он указал, что закон связан именно с противопожарными мерами.

Напомним, что ранее правительство утвердило постановление, которое с 1 октября запретит пользование открытым огнем в жилых помещениях домов, общежитий и гостиниц, а также на балконах и лоджиях. В МЧС указывали, что это, в частности касается курения. Так, нарушителю грозит уголовная ответственность, если по его вине случится пожар.