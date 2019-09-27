Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

 Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

 Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35

Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35
Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

 Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

 Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35

Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35
12:43   27 Сентября 2019
Россия

Песков подчеркнул, что запрет курения на балконах носит противопожарный характер

Песков подчеркнул, что запрет курения на балконах носит противопожарный характер

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новый запрет на курение на балконах, который вступит в силу с 1 октября, сообщило «Федеральное агентство новостей» 27 сентября

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям которые помогают спасать человеческие жизни», — отметил он.

Неаккуратное употребление табака в более половины случаях становится причиной пожаров на балконах, в Кремле об этом знают. Новый закон оправдывает «любая спасенная жизнь», подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ряд экспертов указывает, что мера на самом деле направлена на то, чтобы людям не мешал табачный дым. Однако Песков категорически не согласен с таким мнением. Он указал, что закон связан именно с противопожарными мерами.

Песков подчеркнул, что запрет курения на балконах носит противопожарный характер

Напомним, что ранее правительство утвердило постановление, которое с 1 октября запретит пользование открытым огнем в жилых помещениях домов, общежитий и гостиниц, а также на балконах и лоджиях. В МЧС указывали, что это, в частности касается курения. Так, нарушителю грозит уголовная ответственность, если по его вине случится пожар.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#пожар #песков #кремль #запрет #курение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...