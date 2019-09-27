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Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
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12:42   27 Сентября 2019
Россия

Кремль не вмешивается во внутриамериканские дела

Кремль не вмешивается во внутриамериканские дела

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 27 сентября, напомнил, что Кремль не вмешиваемся во внутриамериканские дела. Журналисты спросили, не опасается ли Кремль за конфиденциальность переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в связи с историей Зеленский-Трамп, передает Федеральное агентство новостей.

«Эта практика достаточно необычная, подобные беседы между главами государств носят гриф секретный или совершенно секретный», — ответил Песков.

По его словам, с украинской стороной это, конечно, сделали по взаимному согласованию. Журналисты уточнили, готов все же Кремль к публикации каких-либо переговоров. Песков объяснил, что общего ответа нет, а каждый случай надо рассматривать индивидуально.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #кремль #трамп #зеленский

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