Кремль не вмешивается во внутриамериканские дела

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 27 сентября, напомнил, что Кремль не вмешиваемся во внутриамериканские дела. Журналисты спросили, не опасается ли Кремль за конфиденциальность переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в связи с историей Зеленский-Трамп, передает Федеральное агентство новостей.

«Эта практика достаточно необычная, подобные беседы между главами государств носят гриф секретный или совершенно секретный», — ответил Песков.

По его словам, с украинской стороной это, конечно, сделали по взаимному согласованию. Журналисты уточнили, готов все же Кремль к публикации каких-либо переговоров. Песков объяснил, что общего ответа нет, а каждый случай надо рассматривать индивидуально.