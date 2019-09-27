Польский режиссер Занусси не рискует ехать в Крым из-за страха быть непонятым на родине

Именитый польский режиссер Кшиштоф Занусси отказался от приглашения в Ялту, озвученного одной из журналисток после его пресс-конференции в Москве.

«Мне было бы трудно поехать, в Европе это не принято», — сказал режиссер.

В разговоре с «Политикой Сегодня» обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля рассказал, что при других политических обстоятельствах с удовольствием побывал бы на полуострове вновь.

«Я был в Крыму в свое время время. Мне понравилось там. Он полон истории», — сказал режиссер по-русски.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума. Украина, США и Евросоюз не признает результаты народного волеизъявления и считают полуостров территорией Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт и не подлежит пересмотру.