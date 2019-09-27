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 Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

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13:10   27 Сентября 2019
Россия

Польский режиссер Занусси не рискует ехать в Крым из-за страха быть непонятым на родине

Польский режиссер Занусси не рискует ехать в Крым из-за страха быть непонятым на родине

Именитый польский режиссер Кшиштоф Занусси отказался от приглашения в Ялту, озвученного одной из журналисток после его пресс-конференции в Москве.  

«Мне было бы трудно поехать, в Европе это не принято», — сказал режиссер.

В разговоре с «Политикой Сегодня» обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля рассказал, что при других политических обстоятельствах с удовольствием побывал бы на полуострове вновь.

«Я был в Крыму в свое время время. Мне понравилось там. Он полон истории», — сказал режиссер по-русски.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума. Украина, США и Евросоюз не признает результаты народного волеизъявления и считают полуостров территорией Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт и не подлежит пересмотру.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #польша #крым #общество

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