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12:35   27 Сентября 2019
Россия

Песков рассказал, что в команде Путина почти не осталось курильщиков

Песков рассказал, что в команде Путина почти не осталось курильщиков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин относится к курению, передает «Федеральное агентство новостей» 27 сентября.

Он отметил, что среди мировых лидеров в армии курильщиков остаются «считанные единицы».

«Их меньше, чем пальцев на руке», — уточнил пресс-секретарь главы.

Употребление табака все больше теряет популярность, что не может не радовать, подчеркнул Песков.

«Президент всегда не приветствует курение, является сторонником здорового образа жизни, и вся рабочая атмосфера и все коллеги, сотрудники, которые обеспечивают работу президента — практически никто не курит», — подытожил представитель Кремля.

Песков рассказал, что в команде Путина почти не осталось курильщиков

Напомним, что ранее правительство утвердило постановление, которое с 1 октября запретит пользование открытым огнем в жилых помещениях домов, общежитий и гостиниц, а также на балконах и лоджиях. В МЧС указывали, что это, в частности касается курения. Так, нарушителю грозит уголовная ответственность, если по его вине случится пожар.

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #курение

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