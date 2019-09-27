Путин может полететь во Францию на похороны Ширака
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 27 сентября, сообщил, если Владимир Путин решит полететь во Францию на похороны Жака Ширака, тогда Кремль проинформирует граждан. Журналисты спросили, полетит ли президент РФ на похороны Жака Ширака в понедельник, 30 сентября, передает Федеральное агентство новостей.
«Насколько нам известно, наши французские коллеги именно сегодня занимаются обсуждением деталей прощания», — ответил Песков.
По его словам, сейчас четкого порядка нет, но он появится чуть позже, в зависимости от этого президент РФ примет решение.
Скончался экс-президент Франции Жак Ширак. Соболезнования Владимира Путина: https://t.co/T1zv0C1G7b— Президент России (@KremlinRussia) 26 сентября 2019 г.