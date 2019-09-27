Путин может полететь во Францию на похороны Ширака

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 27 сентября, сообщил, если Владимир Путин решит полететь во Францию на похороны Жака Ширака, тогда Кремль проинформирует граждан. Журналисты спросили, полетит ли президент РФ на похороны Жака Ширака в понедельник, 30 сентября, передает Федеральное агентство новостей.

«Насколько нам известно, наши французские коллеги именно сегодня занимаются обсуждением деталей прощания», — ответил Песков.

По его словам, сейчас четкого порядка нет, но он появится чуть позже, в зависимости от этого президент РФ примет решение.