Петербуржцы раньше всех получат доступ к «Дорожной уличной сети»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 27 сентября, провел в Смольном рабочее совещание с членами правительства, на котором обсуждались вопросы введения государственной информационной системы «Дорожная уличная сеть», пишут «Невские новости».

По информации СМИ, во время совещания председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский рассказал, что в Петербурге уже сейчас внедряются цифровые системы. Разные структуры — от администрации Петербурга до ряда комитетов — отвечают за содержание сети. Из-за того, что их работы не всегда синхронизированы, теряется время. Так, «Дорожная уличная сеть» призвана представить доступ к данным и разграничить зоны ответственности. Отмечается, что петербуржцы самые первые получат доступ к системе — раньше, чем жители других российских городов.

По словам Беглова, в текущем году планируется реализация системы «Дорожная уличная сеть» стоимостью 143 миллиона рублей. В этом году будет также разработано техническое задание.

«Система сможет показать, как проводят уборку, чья территория, снегоплавильные пункты, маршруты объезда», — заявил губернатор.

В Москве сделана подобная система, но касается она только дорог. А в Петербурге «Дорожную сеть» включат дворы и другие территории.