Пострадавшим от паводка в Комсомольске-на-Амуре выплачивают компенсации
Представитель правительства Хабаровского края в пятницу, 27 сентября, сообщил, что пострадавшим от паводка в Комсомольске-на-Амуре выплачивают компенсации. По его словам, в распоряжение городской мэрии поступил первый транш в размере 56 миллиона рублей на выплаты компенсаций.
Из этих денег власти Комсомольска-на-Амуре перечисляют компенсации по десять тысяч рублей. Уже перевели деньги 472 жителям. Всего в списках числятся 8600 человек, но людей будет больше, так как с некоторых территорий вода еще не ушла, объяснили в правительстве Хабаровского края.
Губернатор уточнил, что единовременные выплаты зачисляют на пластиковые карты через Сбербанк, а после начнутся выплаты за частичную утрату имущества и на капитальные ремонты пострадавшего жилья. Сергей Фургал добавил, что договорились перечислять деньги пострадавшим от паводка и в выходные дни.
«Кроме того, сейчас подключаем к этой работе банк ВТБ. Граждане без пластиковых карт смогут получить деньги в почтовых отделениях», — резюмировал губернатор.
Еще 7 населённых пунктов на Дальнем Востоке освободились от воды: https://t.co/WxCRhUgf3O#МЧС #МЧСРОССИИ #ДальнийВосток #паводок— МЧС России (@MchsRussia) 25 сентября 2019 г.