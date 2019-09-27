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13:04   27 Сентября 2019
Россия

Пострадавшим от паводка в Комсомольске-на-Амуре выплачивают компенсации

Пострадавшим от паводка в Комсомольске-на-Амуре выплачивают компенсации

Представитель правительства Хабаровского края в пятницу, 27 сентября, сообщил, что пострадавшим от паводка в Комсомольске-на-Амуре выплачивают компенсации. По его словам, в распоряжение городской мэрии поступил первый транш в размере 56 миллиона рублей на выплаты компенсаций​​​.

Из этих денег власти Комсомольска-на-Амуре перечисляют компенсации по десять тысяч рублей. Уже перевели деньги 472 жителям. Всего в списках числятся 8600 человек, но людей будет больше, так как с некоторых территорий вода еще не ушла, объяснили в правительстве Хабаровского края.

Губернатор уточнил, что единовременные выплаты зачисляют на пластиковые карты через Сбербанк, а после начнутся выплаты за частичную утрату имущества и на капитальные ремонты пострадавшего жилья. Сергей Фургал добавил, что договорились перечислять деньги пострадавшим от паводка и в выходные дни.

«Кроме того, сейчас подключаем к этой работе банк ВТБ. Граждане без пластиковых карт смогут получить деньги в почтовых отделениях», — резюмировал губернатор.

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Автор: Анатолий Кубарев
#паводок #общество #выплаты #комсомольск-на-амуре

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