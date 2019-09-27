Представитель правительства Хабаровского края в пятницу, 27 сентября, сообщил, что пострадавшим от паводка в Комсомольске-на-Амуре выплачивают компенсации. По его словам, в распоряжение городской мэрии поступил первый транш в размере 56 миллиона рублей на выплаты компенсаций​​​.

Из этих денег власти Комсомольска-на-Амуре перечисляют компенсации по десять тысяч рублей. Уже перевели деньги 472 жителям. Всего в списках числятся 8600 человек, но людей будет больше, так как с некоторых территорий вода еще не ушла, объяснили в правительстве Хабаровского края.