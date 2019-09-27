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13:03   27 Сентября 2019
Россия

Опросные листы по храму избирком Екатеринбурга получит 7 октября

Опросные листы по храму избирком Екатеринбурга получит 7 октября

Первую часть тиража бюллетеней для опроса о месте строительства храма святой Екатерины екатеринбургский избирком получит 7 октября. Об этом сообщил глава комиссии Вадим Антошин в пятницу, 27 сентября.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма не в его историческом месте, а в городском сквере неподалеку. Местные власти решили провести опрос жителей, который назначили на 13 октября. В него войдут две площадки: улица Горького, 17 – Приборостроительный завод и набережная за Макаровским мостом.

Сам сквер получит статус «земли общего пользования».

По словам Антошина, первоначально напечатают 100 тысяч опросных листов. При необходимости, тираж дополнят. Он рассказал об активной фазе подготовки к проведению опроса, в частности, тестировании специальной компьютерной программы, которая защитит от «карусели».

Он добавил, что сейчас ведется заключение договоров по видеонаблюдениям на опросных пунктах.  

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Автор: Арсений Аскольский
#екатеринбург #храм #сквер

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