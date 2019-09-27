Методиста московской школы уволили из-за запрета выходить в туалет ученикам

Директор московской школы №1799 Татьяна Сычева рассказала, что сотрудницу учебного учреждения уволили после того, как она запретила ученикам выходить в туалет во время уроков. Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях опубликовали распоряжение, согласно которому обучающимся запрещается выходить в туалет во время уроков из учебного класса в целях безопасности. В документе сказано, что посещать туалет можно только во время перемены. Также предполагалась, что дежурные учителя были обязаны проверять туалетные комнаты, чтобы выявлять случаи курения.

По словам директора школы, действия сотрудницы несут неправомочный характер и оснований для введения распоряжения у нее не было.

«Она свои должностные полномочия превысила. Сегодня мы с ней трудовые отношения расторгаем. Данное распоряжение отменено еще вчера», — сообщила Сычева.

Ранее председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова прокомментировала признание неправомерным правило «Звонок для учителя».