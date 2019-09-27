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13:03   27 Сентября 2019
Россия

Всероссийская тренировка по гражданской обороне стартует 1 октября

Всероссийская тренировка по гражданской обороне стартует 1 октября

Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет по всей стране с 1 по 2 октября, сообщили в пресс-службе МЧС 27 сентября.

Учения будут проходить в два этапа. Так, сперва участники отработают оповещения и практику при возникновении масштабных чрезвычайных ситуаций и аварий, а также развернут системы управления на всех возможных уровнях. Вторым этапом станет отработка эвакуации и жизнеобеспечения граждан.

Как следует из сообщения, в тренировке поучаствуют представители президентской администрации, Совета безопасности, правительства, местных властей и государственных корпораций и организаций.

«Главные цели тренировки — достижение высокой слаженности в работе органов управления, сил гражданской обороны, совершенствование приемов и способов защиты населения, повышение устойчивого функционирования объектов при ЧС», — подчеркнули в экстренном ведомстве.

Окончанием учений станет тренировка в городе Обнинск в Калужской области. Здесь чиновники отработают эвакуацию посредством железной дороги, раздачу средств индивидуальной защиты, а также санитарную обработку техники и зданий.

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Автор: Анна Манц
#мчс #тренировка #гражданская оборона

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