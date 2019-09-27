Фигурантке дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» продлили арест

Гендиректору ООО «Нефтеперевалка» Светлане Балабай суд продлил срок заключения под стражей до 30 января 2020 года.

19 апреля в белорусском «Белнефтехиме» сообщили о некондиционной нефти, поступающей по российскому трубопроводу «Дружба». 24 апреля транзит загрязненного сырья в страну был приостановлен: чистая нефть отправилась в Белоруссию 2 мая.

«Продлить срок заключения под стражей до 30 января 2020 года», — заявила судья Самарского районного суда, сообщает ТАСС.

Балабай фигурирует в уголовных делах по факту организации преступного сообщества или участии в нем по 210 статье УК РФ, краже из нефтепровода в крупном размере по части 3 статьи 158 УК РФ и приведении в негодность магистрального нефтепровода по части 4 статьи 215.3 УК РФ. Под стражей находится и Рустам Хуснутдинов — заместитель Балабай.

Другой фигурант дела останется под домашним арестом: суд продлил срок начальнику приемо-сдаточного пункта «Лопатино» Роману Гладкову до 30 января 2020 года. Также арестован генеральный директор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев.

Сотрудники компании «Транснефть-Дружба» Роман Якушев, Владимир Матюхин и Дмитрий Никишов сейчас находятся под домашним арестом. Они работали заместителями отделов в управлении «Дружбы», а Матюхин был инженером на «Лопатино». Под домашний арест отправил суд и замдиректора ООО «Магистраль» Сергея Баландина, а экс-глава компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, арестованный в Литве, находится под интенсивным надзором — суд изъял его документы.