Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,9, которое произошло накануне в Турции в 68 километрах к западу от Стамбула привело к тому, что пострадали по меньшей мере 34 человека, при этом 473 здания получили незначительные повреждения.

Об этом в пятницу сообщает турецкий вице-президент Фуат Октай.

При этом местное издание Hurriyet уточняет, что десять человек остаются в медучреждениях, а 24, после того, как им была оказана медицинская помощь, отпущены по домам.

После землетрясения, по словам Откая, в регионе было зафиксировано 188 афтершоков, при этом мощность самого сильного толчка составила 4,1 балла.

Изначально сообщалось, что в результате подземных толчков пострадали восемь человек, однако позже, эта информация была скорректирована. Генеральное консульство РФ в Стамбуле сообщает, что в числе пострадавших российских граждан нет.