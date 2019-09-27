Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

 Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

 Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35

Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35
Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

 Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

 Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35

Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35
12:51   27 Сентября 2019
Весь мир

Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,9, которое произошло накануне в Турции в 68 километрах к западу от Стамбула привело к тому, что пострадали по меньшей мере 34 человека, при этом 473 здания получили незначительные повреждения.

Об этом в пятницу сообщает турецкий вице-президент Фуат Октай.

При этом местное издание Hurriyet уточняет, что десять человек остаются в медучреждениях, а 24, после того, как им была оказана медицинская помощь, отпущены по домам.

После землетрясения, по словам Откая, в регионе было зафиксировано 188 афтершоков, при этом мощность самого сильного толчка составила 4,1 балла.

Изначально сообщалось, что в результате подземных толчков пострадали восемь человек, однако позже, эта информация была скорректирована. Генеральное консульство РФ в Стамбуле сообщает, что в числе пострадавших российских граждан нет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#турция #происшествия #стамбул #чп #пострадавшие #весь мир #землетрясение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...