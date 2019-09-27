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Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

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Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

Более 30 человек пострадали в Стамбуле в результате землетрясения

 Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35

Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35
12:20   27 Сентября 2019
Весь мир

Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35

Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35

Польский министр обороны Мариуш Блащак в пятницу, 27 сентября, сообщил, что Конгресс США согласился продать Варшаве 32 новейших американских истребителя F-35. Ранее Пентагон сообщил, что государственный департамент США одобрил продажу Польше 32 военных самолета F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов.

«Конгресс США согласился продать Польше 32 современнейших самолетов F-35», — подтвердил Блащак​​​.

По его словам, подтверждение — один из последних шагов перед заключением контракта, но не конец работы. Варшава продолжит переговоры, чтобы достичь максимально выгодной цены. Министр национальной обороны Польши говорил, что страна рассчитывает на цену F-35, которая значительно ниже заявленных изначально 6,5 миллиарда долларов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #польша #общество #f-35

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