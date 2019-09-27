Конгресс США согласился продать Польше 32 самолета F-35
Польский министр обороны Мариуш Блащак в пятницу, 27 сентября, сообщил, что Конгресс США согласился продать Варшаве 32 новейших американских истребителя F-35. Ранее Пентагон сообщил, что государственный департамент США одобрил продажу Польше 32 военных самолета F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов.
«Конгресс США согласился продать Польше 32 современнейших самолетов F-35», — подтвердил Блащак.
По его словам, подтверждение — один из последних шагов перед заключением контракта, но не конец работы. Варшава продолжит переговоры, чтобы достичь максимально выгодной цены. Министр национальной обороны Польши говорил, что страна рассчитывает на цену F-35, которая значительно ниже заявленных изначально 6,5 миллиарда долларов.
Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 32 najnowocześniejszych samolotów F-35. To jeden z ostatnich kroków przed zawarciem kontraktu, jednak nie koniec naszej pracy. Będziemy twardo negocjować, aby osiągnąć jak najkorzystniejszą cenę. pic.twitter.com/emTJ3dSstk— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 27 сентября 2019 г.