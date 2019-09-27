Птица ударилась в лобовое стекло лайнера «Уральских авиалиний»

Птица ударилась в лобовое стекло самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Воздушное судно следовало рейсом Москва-Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе перевозчика в пятницу, 27 сентября.

Инцидент произошел накануне. Полет прошел в штатном режиме. По прилете в Екатеринбург самолет осмотрели и не нашли никаких повреждений, отметили в пресс-службе.

Напомним, 15 августа произошел другой инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» и птицами. СМИ и соцсети прозвали его «Чудо в кукурузном поле». Airbus А321 с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский, на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, после чего двигатели частично отказали. Пилоты смогли посадить самолет в кукурузном поле. Жертв нет, пожара удалось избежать.

За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Самолет сажали командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Российский лидер Владимир Путин 16 августа присвоил им звания Героев России.