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12:00   27 Сентября 2019
Россия

РФ потребовала от США отказаться от «порочной практики» невыдачи виз дипломатам

РФ потребовала от США отказаться от «порочной практики» невыдачи виз дипломатам

Россия потребовала от США отказаться от «порочной практики» невыдачи виз дипломатам для участия в мероприятиях по линии ООН. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает в пятницу РИА Новости. 

Ранее США не выдали визы ряду членов делегации РФ, которые должны были участвовать в неделе высокого уровня 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ссылки представителей США на то, что невыдача виз связана с «техническим характером», несостоятельны. В получении визы было отказано главе генсекретарита МИД России Сергею Бутину, главе международного комитета Совета Федерации Константину Косачеву, а также главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

Вершин заявил, что США, как страна, где находится штаб-квартира ООН, несет перед организацией большую ответственность по части выдачи виз для дипломатов. 

«Все это отражено в Соглашении между ООН и правительством США о местоположениях центральных учреждений ООН. К сожалению, США нарушают эти обязательства. Это вызывает и осуждение, и сожаление», — сказал Вершинин.

Вершин потребовал, чтобы США отказались от этой «незаконной и порочной практики». 

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Автор: Софья Белоцерковская
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