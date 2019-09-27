РФ потребовала от США отказаться от «порочной практики» невыдачи виз дипломатам

Россия потребовала от США отказаться от «порочной практики» невыдачи виз дипломатам для участия в мероприятиях по линии ООН. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает в пятницу РИА Новости.

Ранее США не выдали визы ряду членов делегации РФ, которые должны были участвовать в неделе высокого уровня 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ссылки представителей США на то, что невыдача виз связана с «техническим характером», несостоятельны. В получении визы было отказано главе генсекретарита МИД России Сергею Бутину, главе международного комитета Совета Федерации Константину Косачеву, а также главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

Вершин заявил, что США, как страна, где находится штаб-квартира ООН, несет перед организацией большую ответственность по части выдачи виз для дипломатов.

«Все это отражено в Соглашении между ООН и правительством США о местоположениях центральных учреждений ООН. К сожалению, США нарушают эти обязательства. Это вызывает и осуждение, и сожаление», — сказал Вершинин.

Вершин потребовал, чтобы США отказались от этой «незаконной и порочной практики».