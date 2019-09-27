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12:05   27 Сентября 2019
Россия

Совбез РФ рассказал о сроках разработки стратегии снижения выбросов парниковых газов

Совбез РФ рассказал о сроках разработки стратегии снижения выбросов парниковых газов

Разработка и принятие стратегии по снижению уровня выбросов парниковых газов в России должны состояться до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе Совета безопасности 27 сентября.

Отмечается, что данную тему обсудили на заседании межведомственной комиссии Совбеза по экологической безопасности. Стратегия необходима, так как Россия стала членом Парижского соглашения по климату.

Ожидается, что документ поможет в создании условий для модернизации в технологической сфере, повышении эффективности энергетики и экономического развития, а также поспособствует формированию образа России как климатически ответственного государства.

23 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев постановил, что Россия становится участником Парижского соглашения по климату. Согласно данным на сентябрь этого года, в нем состоит 186 стран.  

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Автор: Анна Манц
#совбез #климат #парниковые газы #парижское соглашение

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