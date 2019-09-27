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Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

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Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Премьер Малайзии заявил, что готов продолжать работать до 97 лет

Премьер Малайзии заявил, что готов продолжать работать до 97 лет

 Генсекретарь ООН заявил, что мирный процесс в ЦАР приносит плоды

Генсекретарь ООН заявил, что мирный процесс в ЦАР приносит плоды
11:45   27 Сентября 2019
Весь мир

Генсекретарь ООН заявил, что мирный процесс в ЦАР приносит плоды

Генсекретарь ООН заявил, что мирный процесс в ЦАР приносит плоды

Генеральный секретарь ООН Гутерриш на заседании высокого уровня по ЦАР заявил, что мирный процесс в африканской стране «приносит свои плоды». Он назвал февральское мирное соглашение «историческим путем к миру и безопасности в республике».

После подписания соглашения число нарушений прав человека сократилось, отметил он. Гутерриш подчеркнул, что для обеспечения устойчивого мира нужно приложить больше усилий. В частности, осуществить переходные меры безопасности, а также разоружить военные группы.

Глава ООН заявил, что по-прежнему обеспокоен нарушениями соглашения о прекращении огня, которое подрывает доверие общественности к мирному соглашению. Он отметил важность поддержки международного сообщества, чтобы выборы, запланированные на 2020-2021 годы, были свободными и справедливыми.

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Автор: Арсений Аскольский
#африка #цар

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