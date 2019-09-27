Генсекретарь ООН заявил, что мирный процесс в ЦАР приносит плоды

Генеральный секретарь ООН Гутерриш на заседании высокого уровня по ЦАР заявил, что мирный процесс в африканской стране «приносит свои плоды». Он назвал февральское мирное соглашение «историческим путем к миру и безопасности в республике».

После подписания соглашения число нарушений прав человека сократилось, отметил он. Гутерриш подчеркнул, что для обеспечения устойчивого мира нужно приложить больше усилий. В частности, осуществить переходные меры безопасности, а также разоружить военные группы.

Глава ООН заявил, что по-прежнему обеспокоен нарушениями соглашения о прекращении огня, которое подрывает доверие общественности к мирному соглашению. Он отметил важность поддержки международного сообщества, чтобы выборы, запланированные на 2020-2021 годы, были свободными и справедливыми.