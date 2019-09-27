Премьер Малайзии заявил, что готов продолжать работать до 97 лет

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад, которому сейчас 94 года, выразил готовность продолжать работать на высшем государственном посту еще три года, несмотря на то, что ранее он сам заявлял, что в 2020 году собирается уйти в отставку.

Слова премьер-министра в пятницу приводит местное информагентство Bernama.

«Обещаю, что покину пост главы правительства до всеобщих выборов, которые пройдут в 2023 году. Так что у меня есть еще три года для работы», - заявил политик в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН.

При этом 94-летний Махатхир Мохамад отметил, что ему приходится работать по 18 часов в сутки, так как перед уходом в отставку у него остается «не так много времени».

Напомним: в 2017 году Махатхир возглавил «Альянс надежды», сформированный четырьмя оппозиционными партиями. При этом, по условиям достигнутого тогда же джентльменского соглашения, он, в случае победы на назначенных на 2018 год парламентских выборах, должен был возглавить правительство Малайзии на два года, а затем передать пост премьер-министра лидеру крупнейшей в альянсе «Народной партии справедливости» Анвару Ибрагиму. Данный сценарий объяснялся тем, что на тот момент Анвар отбывал пятилетний тюремный срок по статье «Мужеложество». После того, как «Альянс надежды» одержал победу на парламентских выборах 2018 года Анвар был помилован верховным правителем Малайзии, и ему была возвращена возможность занимать государственные посты.