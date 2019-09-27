Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Президент Украины Владимир Зеленский готов к диалогу с Будапештом. Об этом заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет в пятницу «Европейская правда».

Ранее из-за дискуссий об украинском законе об образовании, который сильно сокращает возможность обучения на языках нацменьшиств, обострились отношения между Украиной и Венгрией. На таком фоне Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

По словам Кулебы, Зеленский придерживается принципа решать проблемы, а не создавать новые. Он подчеркнул, что в отношениях с Польшей есть большая положительная динамка, кроме этого, есть готовность к переговорам с венграми.

«Но однозначно, что Венгрия тоже должна пойти на уступки, и мы должны достичь определенной договоренности, чтобы фундаментальные интересы и Украины, и Венгрии были учтены», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что ключевая «красная линия» состоит в том, что украинцы венгерского происхождения являются гражданами Украины.