Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ потребовала от США отказаться от «порочной практики» невыдачи виз дипломатам

РФ потребовала от США отказаться от «порочной практики» невыдачи виз дипломатам

 Вершинин заявил об активном продвижении американских инетресов в ООН

Вершинин заявил об активном продвижении американских инетресов в ООН
Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Премьер Малайзии заявил, что готов продолжать работать до 97 лет

Премьер Малайзии заявил, что готов продолжать работать до 97 лет

 Генсекретарь ООН заявил, что мирный процесс в ЦАР приносит плоды

Генсекретарь ООН заявил, что мирный процесс в ЦАР приносит плоды
РФ потребовала от США отказаться от «порочной практики» невыдачи виз дипломатам

РФ потребовала от США отказаться от «порочной практики» невыдачи виз дипломатам

 Вершинин заявил об активном продвижении американских инетресов в ООН

Вершинин заявил об активном продвижении американских инетресов в ООН
Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине
Премьер Малайзии заявил, что готов продолжать работать до 97 лет

Премьер Малайзии заявил, что готов продолжать работать до 97 лет

 Генсекретарь ООН заявил, что мирный процесс в ЦАР приносит плоды

Генсекретарь ООН заявил, что мирный процесс в ЦАР приносит плоды
11:46   27 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Президент Украины Владимир Зеленский готов к диалогу с Будапештом. Об этом заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет в пятницу «Европейская правда». 

Ранее из-за дискуссий об украинском законе об образовании, который сильно сокращает возможность обучения на языках нацменьшиств, обострились отношения между Украиной и Венгрией. На таком фоне Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне. 

По словам Кулебы, Зеленский придерживается принципа решать проблемы, а не создавать новые. Он подчеркнул, что в отношениях с Польшей есть большая положительная динамка, кроме этого, есть готовность к переговорам с венграми. 

«Но однозначно, что Венгрия тоже должна пойти на уступки, и мы должны достичь определенной договоренности, чтобы фундаментальные интересы и Украины, и Венгрии были учтены», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что ключевая «красная линия» состоит в том, что украинцы венгерского происхождения являются гражданами Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...