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Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Вице-премьер Украины заявил о готовности Зеленского к диалогу с Венгрией

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

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11:44   27 Сентября 2019
Весь мир

Евросоюз расширил санкционный список по Венесуэле

Евросоюз расширил санкционный список по Венесуэле

Представитель Совета ЕС в пятницу, 27 сентября, сообщил, что Европейский союз внес в санкционный список фамилии семерых представителей сил безопасности и разведки Венесуэлы. По его словам, гражданам закрыли въезд в европейские страны и заморозили активы.

«Совет добавил семерых членов венесуэльских сил безопасности и разведки в список ограничительных мер», — сказал представитель.

Европейский союз считает, что эти граждане причастны к нарушениям прав человека. Таким образом,  под европейские санкции по Венесуэле в общей сложности попали 25 человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #санкции #общество #венесуэла

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