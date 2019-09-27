Евросоюз расширил санкционный список по Венесуэле

Представитель Совета ЕС в пятницу, 27 сентября, сообщил, что Европейский союз внес в санкционный список фамилии семерых представителей сил безопасности и разведки Венесуэлы. По его словам, гражданам закрыли въезд в европейские страны и заморозили активы.

«Совет добавил семерых членов венесуэльских сил безопасности и разведки в список ограничительных мер», — сказал представитель. Европейский союз считает, что эти граждане причастны к нарушениям прав человека. Таким образом, под европейские санкции по Венесуэле в общей сложности попали 25 человек.