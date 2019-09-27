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 Вершинин заявил об активном продвижении американских инетресов в ООН

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11:50   27 Сентября 2019
Россия

Вершинин заявил об активном продвижении американских инетресов в ООН

Вершинин заявил об активном продвижении американских инетресов в ООН

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что США продолжают активно продвигать свои интересы в ООН даже после выхода из некоторых структур организации и сокращения взносов.

По словам российского дипломата, выход США из совета по правам человека ООН, ЮНЕСКО и сокращение взносов в бюджет Организации сказалось на ее работе.

«Давайте обратимся к фактам. США вышли из совета по правам человека ООН, вышли из ЮНЕСКО, сократили свои взносы в бюджет ООН. Это сказалось на работе ооновских организаций. Вместе с тем мы отмечаем, что США активно продвигают свой интерес и на Генассамблее, и в других структурах Организации», — заявил Вершинин в интервью «Газете.ru».

При этом, как отметил замглавы российского МИД, руководство США хорошо понимает роль ООН как коллективной площадки для взаимодействия и «многосторонней дипломатии».

Вершинин заявил об активном продвижении американских инетресов в ООН

26 сентября МИД РФ предложил перенести заседание комитета ООН из Нью-Йорка из-за невыдачи российским делегатам виз для въезда в США, сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков. Дипломат уточнил, что ситуацией с визами США нарушают соглашения, заключенные в 1947 году после размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

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Автор: Тимофей Булочкин
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