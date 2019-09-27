Отношения России и США находятся в тяжелой фазе, напомнили в МИД

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Вершинин оценил российско-американские отношения в интервью «Газете.Ru».

Он отметил, что ведомство не раз давало им характеристику и результат пока не изменился — «они находятся в тяжелой фазе». Вместе с тем, Россия и США — одни из ключевых игроков на поле мировой безопасности и стабильности.

«Мы всегда готовы на встречное движение, налаживание контактов с США, естественно, не ущемляя наших национальных интересов», — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, замминистра сказал, что контакты, которые порой бывают затруднительными в рамках двусторонних отношений, возможны именно на площадке Организации объединенных наций.

Напомним, что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, 27 сентября.