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11:28   27 Сентября 2019
Россия

Девять исламистов, собиравших деньги ИГ* на теракты, арестованы в Москве

Девять исламистов, собиравших деньги ИГ* на теракты, арестованы в Москве

Суд в Москве арестовал девятерых сторонников запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ)*, которые собирали деньги для террористов в Сирии и Ираке.

Об этом рассказала старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова в пятницу, 27 сентября. Следствие считает, что группу организовал один из фигурантов, который изначально присоединился к джихадистам в Египте. В 2015 он вернулся в Россию и стал искать тех, кто готов помогать деньгами боевикам ИГ*.

Для этого исламист создал группу в мобильном приложении, куда вошли около 30 человек.Деньги желающие переводили на карту организатора группы, который затем перебрасывал их террористам.

Организатор лично беседовал с каждым участником в деревне Кокошкино (Новая Москва). Если человек подтверждал взгляды, с него бралась присяга, после чего он был обязан переводить ежемесячно определенную сумму.

Масштабные обыски и задержания прошли в Москве, Подмосковье, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Ряд арестованных дали признательные показания.

*Исламское государство, (ИГ) — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #россия #иг #тероризм

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