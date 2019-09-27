Росприроднадзор с ноября проверит компании Приморья по перевалке угля

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в пятницу, 27 сентября, сообщила, что ведомство в ноябре, декабре и январе проверит приморские компании, которые специализируются на перевалке угля. По ее словам, качество работы территориального управления Росприроднадзора неудовлетворительное.

«Да, мы сделали много, но не исчерпывающе. И тот праздничный доклад, который мне сегодня подготовили, это, наверное, хорошо, но не вызывает в полной мере доверия», — сказала Радионова.

Глава ведомства предложила пересмотреть экологические экспертизы, которые уже выдал Росприроднадзора, поэтому с ноября сотрудники, в том числе центрального аппарата, прилетят в Приморье, чтобы проверить компании по перевалке угля.

Радионова объяснила, что именно в зимние периоды отмечается наибольшее количество обращений граждан по вопросам угольной пыли. Росприроднадзор увидит тот результат, который достигли или не достигли компании.