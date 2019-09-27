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11:18   27 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь Зеленского собственным телом «защитила» свободу слова на Украине

Пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель грубо пресекла попытку журналиста Сергея Андрушко задать вопрос президенту страны Владимиру Зеленскому. Об инциденте сообщил корреспондент Михаил Ткач в Facebook, также в сети имеется видео.

К публикации он приложил скриншоты, на которых видно, что Мендель и охрана грубо отталкивают представителя СМИ. Ткач возмутился ситуацией, вопросив в какой цивилизованной стране подобное поведение может считается нормальным.

«Вы там в США говорили про новую страну? Ну вот несколько скринов из «новой страны», — написал он.

Журналист отметил, что можно сделать хоть «десять Рад», но президент обязан на собственном примере демонстрировать эталонное обращение с представителями средств массовой информации.

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Автор: Анна Манц
#украина #журналисты #пресс-секретарь #зеленский

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