Экс-глава МИД Австрии заявила, что надеется встретиться с Путиным

Карин Кнайсль – бывший министр иностранных дел Австрии надеется, что президент России Владимир Путин найдет в своем напряженном графике время, чтобы встретиться с ней.

Об этом Кнайсль заявила в беседе с информагентством РИА Новости. В среду 25 сентября ей передали фотографию, на которой она запечатлена вместе с Путиным, посетившим Австрию 5 июня 2018 года, и ставшего гостем на свадьбе Кнайсль.

Говоря о своих дальнейших планах экс-министр заявила журналистам:

«Сейчас я вообще ничего не планирую. Я снова вернулась в свое свободное творчество, пишу несколько книг. Я надеюсь, что встреча будет возможна, если позволит график президента (РФ Владимира Путина). Но это не мое решение, в конечном итоге все зависит от него».

Ранее Карин Кнайсль сообщила журналистам, что президент России «великодушно находил время для проведения двусторонних дискуссий», отметив, что беседы с Путиным ее «вдохновляли».