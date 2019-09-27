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11:26   27 Сентября 2019
Россия

Грузовик и трамвай столкнулись в Москве

Грузовик и трамвай столкнулись в Москве

Водитель грузового автомобиля столкнулся с трамваем. ДТП произошло на юге Москвы. Два человека пострадали, сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса». 

По информации источника, в районе дома 15 по Загородному шоссе примерно в 09:10 случилась авария с участием грузовика и трамвая№39. 

«По предварительным данным, водитель грузовика при повороте не предоставил преимущество и допустил столкновение с городским транспортом», — сказали в пресс-службе.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажир, медики уже оказывают им помощь. Сотрудники ГИБДД также выясняют все обстоятельства произошедшего. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #авария #дтп #чп #грузовик

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