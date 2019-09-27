Медведев поручил ослабить контроль за предприятиями общепита

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита. До 15 октября глава Кабмина распорядился подготовить предложения по эксперименту в ряде регионов по ослаблению надзора за продукцией в кафе и ресторанах.

Старт эксперимента намечен на 1 января 2020 год. В качестве пилотных регионов выбраны Москва, Татарстан и Калининградская область.

Кроме того, Медведев поручил проработать предложения по пересмотру санитарных правил по организации работы общепита. Премьер считает, что нужно переходить к требованиям, которые установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза.