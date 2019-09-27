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10:55   27 Сентября 2019
Россия

Медведев поручил ослабить контроль за предприятиями общепита

Медведев поручил ослабить контроль за предприятиями общепита

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита. До 15 октября глава Кабмина распорядился подготовить предложения по эксперименту в ряде регионов по ослаблению надзора за продукцией в кафе и ресторанах.

Старт эксперимента намечен на 1 января 2020 год. В качестве пилотных регионов выбраны Москва, Татарстан и Калининградская область.

Кроме того, Медведев поручил проработать предложения по пересмотру санитарных правил по организации работы общепита. Премьер считает, что нужно переходить к требованиям, которые установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза.

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев #общепит #надзор

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