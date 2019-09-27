Экс-глава МИД Австрии надеется, что проблемы с «Северным потоком-2» будут решены 

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в пятницу, что не нужно чрезмерно политизировать «Северный поток-2», так как это исключительно экономический проект.

В понедельник 23 сентября американский и польский президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз встретились, чтобы обсудить, каким образом они будут препятствовать строительству российского газопровода.

«Проект почти завершен. Никто не строит газопровод, чтобы позлить других. Второй «поток» строится ровно с теми же дебатами, что были в период между 2005 и 2010 годами. Тогда свои возражения высказывали Дания, Польша, страны Балтии, и те проблемы смогли решить», - заявила Карин Кнайсль, комментируя ситуацию.

Она также выразила надежду, что и в этот раз проблемы будут решены. Также она добавила, что в том, чтобы российский бизнес-проект не политизировался чрезмерно заинтересованы все.

Комментируя заявление новой главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа в случае реализации «Северного потока-2» может оказаться в слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов, Кнайсль отметила, что знает о таких опасениях: