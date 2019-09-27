Навальный зовет простаков митинговать за уже освобожденных фигурантов массовых беспорядков

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный зазывает граждан на митинг в поддержку задержанных после несогласованных летних митингов, организованный любителем детской порнографии Михаилом Световым. Об этом сообщает ИА Regnum.

При этом блогер Навальный не задумывается о судьбе «политзаключенных», задержанных по делу о массовых беспорядках и нападениях на полицейских и силовиков, когда приходит время отправляться в очередной дорогостоящий отпуск. Недавно сам Навальный рванул в США веселиться в Калифорнии, а его соратница Любовь Соболь, также призывавшая россиян выходить на несогласованные митинги летом, в разгар заседаний по задержанным уехала кататься на кабриолете по побережью Кипра.

Навальный и его соратники манипулируют общественным мнением и эмоциями, навязывая безоговорочную поддержку протестной повестки: после персонажей из «ФБК», лейтмотив «ну приди на митинг» стал повторяться и некоторыми представителями богемы и креативной тусовки.

Но по сути, сам предмет протеста отсутствует. Навальный помог выиграть выборы в Мосгордуму представителям КПРФ и увеличил присутствие в столичном парламенте «яблочников» и депутатов от «Справедливой России», объявив свой проект «Умное голосование» «полным успехом». Освобождать заключенных цель тоже странная - экс-силовик Павел Устинов вышел под подписку о невыезде: вероятнее всего, его срок будет пересмотрен. Студента ВШЭ Егора Жукова отпустили из СИЗО под домашний арест, такое же решение принято по Айдару Губайдуллину. Обвиненные по статье 212 УК РФ Сергей Абаничев и Валерий Костенок и вовсе вышли на свободу.

Вместе с другим блогером, Михаилом Световым, Навальный включил в список «политических заключенных» и Владислава Синицу, арестованного за публичные угрозы детям силовиков в соцсети Twitter. В его блоге также были и другие записи о том, как он будет насиловать и убивать детей. Защищающий Синицу Светов и вовсе имеет определенные пристрастия к сильно несовершеннолетним детям — в своем Instagram и ЖЖ он размещал детскую порнографию.

Цель организации таких митингов в том, чтобы максимально раскачать медиа-поле с помощью «звезд» и создать у немногочисленной части оппозиционно настроенных москвичей всплеск тревоги и паранойи, а там уже можно используя их повысить численность митинга и бросить обманутых в руки Росгвардии на очередной несанкционированной акции. Сломаны судьбы будут у тех, кто поверил жадному до наживы блогеру, заработавшему «донаты» на чужих арестах.