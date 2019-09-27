Миссия МВФ заявила о слишком низких темпах развития экономики Украины

Миссия Международного валютного фонда представила заявление по результатам работы на Украине, которая стартовала 10 сентября.

Так, в публикации сказано о важности независимости Центрального банка, а также защиты финансовой независимости. Руководство страны должно приложить все усилия для минимизации фискальных расходов, которые связаны с реорганизацией или ликвидацией банковских учреждений.

«Темпы роста остаются слишком низкими для того, чтобы заметно сократить разрыв между уровнями доходов в Украине и в других странах», — добавили в миссии.

Напомним, что сотрудники МВФ должны были оценить, выполняет ли Киев требования для получения нового кредитного транша. В министерстве финансов страны заявляли, что переговоры о новой программе находятся в активной стадии.

В декабре прошлого года международная организация утвердила новую кредитную программу для Украины stand by в размере 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев. 1,4 миллиарда страна получила сразу, а остальные средства должны выделяться в соответствии с полугодовыми обзорами. Так, очередной транш должны были перевести в начале лета, однако его отложили до формирования нового правительства.