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10:28   27 Сентября 2019
Россия

Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке опубликовано в сети

Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке опубликовано в сети

Военные на Чукотке впервые запустили крылатую ракету «Оникс» из берегового комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота. Во время учений ракета уничтожила имитирующая судно условного противника цель, которая находилась на расстоянии более 20 километров.

Полет прошел в штатном режиме. Безопасность в ходе маневров обеспечивали около 10 боевых кораблей, а также самолеты морской авиации.

Технику и военных доставили к учениям на десантном корабле.

П-800 «Оникс» — российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Она создана для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Ракета способна применяться и против наземных целей.

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Автор: Арсений Аскольский
#ракета #оникс

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