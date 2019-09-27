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10:26   27 Сентября 2019
Россия

Двое детей погибли под Самарой при пожаре в жилом доме

Двое детей погибли под Самарой при пожаре в жилом доме

Пожар, вспыхнувший в жилом многоквартирном доме в городе Чапаевск Самарской области в пятницу утром, стал причиной гибели двоих детей.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Самарской области.

Как отмечается, пожарные получили сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме в 7.00 по местному времени (6.00 по московскому времени). К 7.43 возгорание, распространившееся по площади 15 квадратных метров было потушено.

«В 7.17 (6.17 по московскому времени) на месте пожара обнаружены тела двух погибших детей, их личности устанавливаются», - добавили в пресс-службе ведомства.

По предварительной версии, пожар в жилом доме возник в результате неосторожного обращения с огнем.

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Автор: Александр Люблинский
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