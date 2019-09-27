Huawei готов к предустановке приложений «Яндекса»

Приложения российской компании «Яндекс» могут появиться в базовой комплектации смартфонов Huawei, заявил вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что россияне предпочитают сервисы отечественных компаний. Некоторые из них уже стали частью систем Huawei, так было, например, с «Яндекс.Навигатором». По словам Гонсало, организации важно удобно пользователей.

«Это [предустановка] то, что нам надо обсудить с партнерами. Если пользователи выразят такое желание, то мы рассмотрим такой вариант…Но речи о замещении не идет», — подчеркнул собеседник агентства.

Летом глава Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг сообщал о переговорах с «Яндексом» о внедрении голосового помощника «Алиса» в смартфоны. Более того, стороны обсуждали предустановку и других сервисов компании.