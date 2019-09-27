Встреча глав МИД Грузии и России поможет разрешению проблем, считают в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в пятницу, что состоявшаяся накануне на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встреча российского и грузинского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Давида Залкалиани поспособствует решению возникших между нашими странами проблем.

«Встреча, которая состоялась в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи [ООН], будет способствовать решению сложнейших проблем между странами. Я еще раз повторяю, будет способствовать решению сложнейших проблем», - подчеркнул глава грузинского правительства.

При этом он отметил, что законодательство и международные правила, а также тесное сотрудничество с партнерами являются единственным путем решения имеющихся проблем.