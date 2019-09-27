Эрдоган заявил, что Турция продолжит покупать у Ирана нефть и газ

Турция не станет откажется от покупки у Ирана газа и нефти, несмотря на экономические санкции, введенные Соединенными Штатами Америки.

Об этом в пятницу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь журналистами на борту самолета по пути с проходившей в Нью-Йорке Генеральной ассамблеи ООН.

«В настоящее время мы не можем прекратить наши экономические отношения с Ираном как по нефти, так и по газу... Нефть покупали наши частные компании. К сожалению, они не покупают нефть сейчас, так как опасаются угроз США. Но мы будем продолжать наши отношения с Ираном и по этому, и по многим другим вопросам», - заявил турецкий лидер, слова которого приводит издание Milliyet.

При этом он отметил, что договорился с президентом Ирана Хасаном Роухани увеличить использование национальных валют при взаимной торговле, увеличив при этом товарооборот до 30 миллиардов долларов (сейчас товарооборот между Турцией и Ираном составляет 7,5 миллиарда долларов).

Напомним: в прошлом году, Соединенные штаты в одностороннем порядке вышли из СВПД по иранской ядерной программе и ввели против Тегерана санкции, в том числе вторичные – затрагивающие страны, ведущие бизнес с Ираном. Таким образом Вашингтон пытался полностью остановить иранской нефти.