Международный банк Санкт-Петербурга признали банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал несостоятельным Международный банк Санкт-Петербурга, который лишился лицензии еще год назад, следует из данных на портале «Электронное правосудие».

Отмечается, что процедуру инициировал Центральный Банк России. Судебный акт пока опубликован не полностью, доступна лишь резолютивная часть арбитражного решения.

«Открыть в отношении Международного банка Санкт-Петербурга… конкурсное производство на один год», — указано в публикации.

Напомним, что лицензию у МБСП отозвали еще 31 октября прошлого года, уже в следующем месяце Центробанк обратился в суд с заявлением о признании банкротства организации. В апреле этого года у регулятора появились подозрения, что должностные лица банкрота выводят активы.

Согласно данным на 1 октября 2018 года, Международный банк Санкт-Петербурга занимал 116-ю строчку в рейтинге банковской системы России по величине активов. В феврале его активы составили 10,8 миллиарда рублей, тогда как обязательства почти достигли 24 миллиардов.