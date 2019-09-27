Милиция Киргизии обнаружила более килограмма марихуаны у американцев из «Корпуса мира»

Киргизские милиционеры задержали двух граждан США с пакетом марихуаны, сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Джалал-Абадской области государства 27 сентября.

Согласно публикации, сотрудники правоохранительных органов на трассе Бишкек-Ош остановили автомобиль Honda Odyssey. Поведение пассажиров показалось подозрительным. И не зря — у одного из мужчин обнаружили пакет с веществом, напоминающим запрещенное вещество.

«В ходе экспертизы предположение подтвердилось: в пакете было более килограмма марихуаны», — отметили в пресс-службе.

Пассажирами оказались волонтеры «Корпуса мира». Один из американцев признался, что наркотики принадлежат ему. Мужчину поместили в СИЗО, а второго отпустили.