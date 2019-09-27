Почти 250 килограмм кокаина обнаружили у пассажиров в аэропорту Буэнос-Айреса
Сотрудники службы безопасности и таможни международного аэропорта Эсейс, который находится у аргентинского Буэнос-Айреса, обнаружили в чемоданах пассажиров 240 килограмм кокаина. Об этом сообщила глава министерства безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в Twitter 27 сентября.
Отмечается, что преступники направлялись в Мадрид. Наркотики были конфискованы, а 13 людей, перевозивших запрещенные вещества, арестованы. Буллрич добавила, что сотрудники провели 26 обысков. Конфискованный кокаин оценили в два с половиной миллиона долларов.
¡240 KILOS DE COCAÍNA! Iban de Ezeiza a Madrid en valijas. Los incautamos en un megaoperativo conjunto de @SeguridadPSA y #Aduana: 26 allanamientos, 13 detenidos. Un golpe de más de 140 millones de pesos. ¡Cada día mejoramos la lucha contra el narcotrafico!— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 26, 2019