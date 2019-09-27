Почти 250 килограмм кокаина обнаружили у пассажиров в аэропорту Буэнос-Айреса

Сотрудники службы безопасности и таможни международного аэропорта Эсейс, который находится у аргентинского Буэнос-Айреса, обнаружили в чемоданах пассажиров 240 килограмм кокаина. Об этом сообщила глава министерства безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в Twitter 27 сентября.

Отмечается, что преступники направлялись в Мадрид. Наркотики были конфискованы, а 13 людей, перевозивших запрещенные вещества, арестованы. Буллрич добавила, что сотрудники провели 26 обысков. Конфискованный кокаин оценили в два с половиной миллиона долларов.