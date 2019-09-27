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Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке опубликовано в сети

Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке опубликовано в сети

 Двое детей погибли под Самарой при пожаре в жилом доме

Двое детей погибли под Самарой при пожаре в жилом доме
Милиция Киргизии обнаружила более килограмма марихуаны у американцев из «Корпуса мира»

Милиция Киргизии обнаружила более килограмма марихуаны у американцев из «Корпуса мира»

 Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети
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9:22   27 Сентября 2019
Весь мир

Почти 250 килограмм кокаина обнаружили у пассажиров в аэропорту Буэнос-Айреса

Почти 250 килограмм кокаина обнаружили у пассажиров в аэропорту Буэнос-Айреса

Сотрудники службы безопасности и таможни международного аэропорта Эсейс, который находится у аргентинского Буэнос-Айреса, обнаружили в чемоданах пассажиров 240 килограмм кокаина. Об этом сообщила глава министерства безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в Twitter 27 сентября.

Отмечается, что преступники направлялись в Мадрид. Наркотики были конфискованы, а 13 людей, перевозивших запрещенные вещества, арестованы. Буллрич добавила, что сотрудники провели 26 обысков. Конфискованный кокаин оценили в два с половиной миллиона долларов.

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Автор: Анна Манц
#аэропорт #кокаин #наркотики #аргентина

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