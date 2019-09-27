Опасность курения на балконах обосновали в МЧС

МЧС опубликовало сообщение с пояснениями к изменениям правил противопожарного режима.

Напомним, что ранее на портале правовой информации разместили постановление правительства, которое с 1 октября запрещает использование открытого огня в жилых помещениях домов, общежитий и гостиниц, а также на балконах и лоджиях.

В экстренном ведомстве отметили, что это, в частности, касается курения и приготовления шашлыков на балконе. Так, неосторожность при употреблении табака становится причиной 60 процентов пожаров на балконах жилых зданий.

Постановление, как напомнили в МЧС, вводит штрафные санкции в отношении нарушителей: три тысячи рублей за использование открытого огня, а также пять тысяч и даже уголовное наказание при возникновении пожара. Огонь может вызвать даже окурок, подчеркнули в сообщении.