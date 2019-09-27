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Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке опубликовано в сети

 Двое детей погибли под Самарой при пожаре в жилом доме

Двое детей погибли под Самарой при пожаре в жилом доме
Милиция Киргизии обнаружила более килограмма марихуаны у американцев из «Корпуса мира»

Милиция Киргизии обнаружила более килограмма марихуаны у американцев из «Корпуса мира»

 Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети
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9:07   27 Сентября 2019
Россия

Опасность курения на балконах обосновали в МЧС

Опасность курения на балконах обосновали в МЧС

МЧС опубликовало сообщение с пояснениями к изменениям правил противопожарного режима.

Напомним, что ранее на портале правовой информации разместили постановление правительства, которое с 1 октября запрещает использование открытого огня в жилых помещениях домов, общежитий и гостиниц, а также на балконах и лоджиях.

В экстренном ведомстве отметили, что это, в частности, касается курения и приготовления шашлыков на балконе. Так, неосторожность при употреблении табака становится причиной 60 процентов пожаров на балконах жилых зданий.

Постановление, как напомнили в МЧС, вводит штрафные санкции в отношении нарушителей: три тысячи рублей за использование открытого огня, а также пять тысяч и даже уголовное наказание при возникновении пожара. Огонь может вызвать даже окурок, подчеркнули в сообщении.

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Автор: Олег Королев
#мчс #пожар #курение

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