Медведев поручил проработать переход к новой потребкорзине с 2021 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств проработать поэтапный переход к новой потребительской корзине, которая состоит из продуктов здорового питания, сообщили в правительственной пресс-службе 27 сентября.

«…проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения», — указано в документе.

Поручение дано министерствам труда и социальной защиты, экономического развития, финансов, а также Роспотребнадзору. Отмечается, что его сформировали по результатам общения с предпринимательским и экспертным сообществами на программе «Диалог» телеканала «Россия 24».

Напомним, что глава Минтруда Максим Топилин ранее отмечал, что обновленная потребительская корзина приведет к увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2021 ее пересмотрят в большую сторону.