Медведев поручил увеличить родовой сертификат до 12 тысяч рублей

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств предусмотреть увеличение стоимости родового сертификата на будущий год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщили в пресс-службе Кабинета министров 27 сентября.

Его размер должен составить 12 тысяч рублей, которые призваны помочь беременным в целях профилактики абортов. Средства должны предусмотреть в бюджетах ФОМС и Фонда соцстрахования.

Ответственными стали министерства здравоохранения, финансов, труда и социальной защиты, а также сами фонды. В пресс-службе добавили, что поручение дано после общения с экспертами и предпринимателями в рамках программы «Диалог».