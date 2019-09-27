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8:33   27 Сентября 2019
Россия

Медведев поручил увеличить родовой сертификат до 12 тысяч рублей

Медведев поручил увеличить родовой сертификат до 12 тысяч рублей

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств предусмотреть увеличение стоимости родового сертификата на будущий год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщили в пресс-службе Кабинета министров 27 сентября.

Его размер должен составить 12 тысяч рублей, которые призваны помочь беременным в целях профилактики абортов. Средства должны предусмотреть в бюджетах ФОМС и Фонда соцстрахования.

Ответственными стали министерства здравоохранения, финансов, труда и социальной защиты, а также сами фонды. В пресс-службе добавили, что поручение дано после общения с экспертами и предпринимателями в рамках программы «Диалог».

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Автор: Анна Манц
#медведев #поручение #беременные

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