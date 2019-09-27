Роспотребнадзор напомнил о профилактике бешенства

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о бешенстве в преддверии Всемирного для борьбы с заболеванием, который ежегодно отмечается 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

В публикации отметили, что в последнее время в России наблюдается тенденция распространения вируса. Прежде всего эксперты рекомендуют покупать животных в организациях или у лиц, которые имеют необходимые документы. К тому же, домашних питомцев и скот необходимо прививать от бешенства.

Важно не контактировать с дикими и бездомными животными, особенно детям. Любимца, живущего в доме, нужно поставить на учет в ветеринарной станции и проводить ежегодные вакцинации. Что касается собак, то их следует выводить на прогулку на коротком поводке и в наморднике.

В случае, если питомец заболел, советуют незамедлительно обратиться к специалисту. В Роспотребнадзоре также напомнили об административной и даже уголовной ответственности хозяина животного, которое покусало кого-либо.

При ране, полученной от потенциально опасного зверя, эксперты рекомендуют срочно промыть рану с мылом в течение 15 минут, а потом обработать ее перекисью водорода и пятипроцентным йодом. Уже в травмпункте могут назначить курс прививок от бешенства, однако только при необходимости. В службе напомнили, что лекарства от инфекции не существует, лишь вовремя назначенная вакцина может спасти человека. К тому же, она выдается бесплатно, вне зависимости от наличия полиса ОМС.