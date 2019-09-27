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7:58   27 Сентября 2019
Весь мир

Спецпредставитель США рассказал о составе сирийского конституционного комитета

Спецпредставитель США рассказал о составе сирийского конституционного комитета

Представители северо-восточной САР войдут в состав конституционного комитета, сообщил РИА «Новости» американский специальный представитель по Сирии Джеймс Джеффри.

Ранее сообщалось, что окончательный состав конституционного комитета уже согласован, встреча должна состояться 30 октября. Вместе с этим, самопровозглашенная курдская автономная администрация территорий северо-востока Сирии заявила, что комитет был сформирован несправедливо, поскольку представители курдов там не присутствуют.

Джеффри на полях 74-й сессий Генассамблеи ООН заявил, что северо-восток Сирии будет представлен в комитете. По его словам, среди пятидесяти человек, выбранных ООН, есть представители данных территорий.

При этом спецпредставитель США заявил, что видел попавший в открытый доступ список членов комитета, но подтвердить его не может.

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Автор: Олег Королев
#сирия #спецпредставитель сша

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