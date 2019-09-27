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7:12   27 Сентября 2019
Россия

Российский сенатор сравнила воссоединение Крыма с РФ и присоединение Техаса к США

Российский сенатор сравнила воссоединение Крыма с РФ и присоединение Техаса к США

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала США не забывать свою историю и воспринимать воссоединение Крыма с РФ по аналогии с ситуацией со штатом Техас.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи пообещал помощь с возвращением Крыма

Ковитиди подчеркнула, что подобные заявления абсурдны, поскольку позиция США по поводу Крыма игнорирует исторические и политические реалии. По словам сенатора, Россия ведь не оспаривает вопрос принадлежности Техаса, который провозгласил свою независимость от Мексики и попросил президента США принять в свой состав. Она отметила, что в ситуации с Крымом похожая ситуация.

Также сенатор подчеркнула, что Россия не предлагает пересмотреть вопрос права на владение территорией Техаса. Она отметила, что сегодня США нужно помнить свою историю.

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Автор: Олег Королев
#крым #техас #ковитиди

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